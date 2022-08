Russia, Navalny: "Sono in una cella di isolamento, è come un minuscolo canile di cemento"

L'oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha reso noto di essere stato messo in una cella di "punizione" in seguito ai suoi sforzi per creare un sindacato nella prigione dove è detenuto.

Al momento dovrebbe rimanere in isolamento per tre giorni, ma le autorità carcerarie hanno avvertito che potrebbe "diventare la mia residenza permanente" a meno che "non riconsideri il mio atteggiamento". Navalny sta scontando una pena detentiva di nove anni in una colonia penale a regime rigoroso vicino alla città russa di Vladimir, con l'accusa di appropriazione indebita che lui ei suoi alleati affermano sia motivata politicamente.