Russia, Navalny trasferito senza preavviso in un carcere di massima sicurezza

Alexei Navalny è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza.

Il principale oppositore di Vladimir Putin è stato prelevato senza preavviso dal penitenziario di Pokrov, in Russia, dove era detenuto. La notizia della "sparizione" di Navalny è stata resa nota via social dal capo del suo staff Leonid Volkov e dalla portavoce Kira Jarmysch. Né gli avvocati né i suoi parenti, sostengono, sono stati informati in anticipo del trasferimento.