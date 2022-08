Ucraina, Putin: "Inutili e stupidi i tentativi di cancellarci"

"Tutti i tentativi di cancellare la nostra cultura, di cancellare la Russia sono inutili.

Questo è semplicemente stupido. E quelli che la pensano diversamente, sfortunatamente per loro, non hanno imparato le lezioni della storia". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai partecipanti e agli ospiti del quarto festival 'Tavrida.art' che si sta svolgendo in Crimea.