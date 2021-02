Russia minaccia la Ue: "Rottura totale in caso di altre sanzioni"

ansa

Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia "è pronta a rompere le relazioni con l'Unione europea". "Se vediamo ancora una volta, proprio come in altre occasioni, che le sanzioni vengono imposte in alcuni settori e creano rischi per la nostra economia, allora sì". "Non vogliamo essere isolati dalla vita internazionale, ma dovremmo essere preparati a questo", ha detto Lavrov che poi ha aggiunto: "Se vuoi la pace, prepara la guerra".