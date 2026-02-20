Russia, ex funzionaria si finge morta per 13 anni per evitare il carcere

Marianna Stupina, un'ex alta funzionaria dell'amministrazione della regione di Astrakhan, in Russia, è riuscita a inscenare la propria morte per 13 anni al fine di sottrarsi a una condanna penale. Stupina, che aveva ricoperto la carica di primo viceministro regionale dell'Edilizia abitativa e dei Servizi pubblici, nel 2012 è stata condannata a sette anni di carcere per appropriazione indebita di ingenti fondi su larga scala, produzione illegale di documenti di pagamento e riciclaggio di denaro, ed era fuggita nella repubblica del Tatarstan. Qui ha organizzato una messinscena per fingere la propria morte, secondo quanto ha ricostruito il Comitato investigativo, citato dal quotidiano russo Izvestia.