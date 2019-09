Russia, il partito di Putin in calo alle amministrative di Mosca

Russia Unita , principale partito sostenitore di Vladimir Putin in Parlamento, ha perso circa un terzo dei seggi alle elezioni amministrative tenutesi Mosca . Un voto che, sebbene fosse locale, è stato trasformato dall' oppositore Alexei Navalny e dai suoi alleati in un'opportunità per farsi strada in vista delle elezioni politiche del 2021.

Affluenza ed exit poll - L'evidente calo di consensi permetterà comunque a Russia Unita di mantenere la maggioranza nel parlamento cittadino. L'affluenza al voto è stata molto bassa e ci sono state molte polemiche per la mancanza di exit poll.



Dati parziali - Secondo i primi dati parziali, il partito di Vladimir Putin dovrebbe assicurarsi alla Duma 25 seggi su 45, mentre in precedenza ne occupa 40.



Proteste e manifestazioni - Questo voto amministrativo, che ha riguardato una quindicina di regioni russe, è stato caratterizzato, fin da giugno, da moltissime proteste e manifestazioni anti-governative. Le autorità, infatti, avevano escluso i candidati meno graditi (tra cui l'oppositore Aleksey Navalny) con il pretesto che gli elenchi con 5mila firme che ciascuno doveva presentare erano scorretti o imprecisi. Da lì,appunto, il via alle proteste, le più accese dal 2011.



Il "voto tattico" contro Russia Unita - Proprio Navalny aveva invitato gli elettori a votare in "maniera tattica" cioè scegliendo il candidato più forte che sarebbe stato in grado di contrastare Russia Unita. E questa indicazione, secondo l'agenzia Ria Novosti, avrebbe contribuito al risultato poco brillante del partito governativo.