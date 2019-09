Russia al voto per le elezioni locali: test per Putin dopo l estate di proteste

Dopo un'estate di proteste duramente represse con migliaia di arresti la Russia ha votato per le elezioni locali, un test per Vladimir Putin e per i candidati pro Cremlino soprattutto in vista delle parlamentari del 2021. Occhi puntati su Mosca, dove negli ultimi mesi decine di migliaia di persone sono scese in piazza contro l'esclusione di numerosi candidati dell'opposizione. I risultati definitivi saranno diffusi lunedì.