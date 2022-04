Il comandante del battaglione russo Vostok: "Vinceremo ma non umilieremo la popolazione ucraina"

"Sono convinto che

vinceremo noi questa guerra

Alexander Khodakovsky

Putin

"Quarto Grado"

non avere obiettivi antiumanitari"

, ma senza umiliare la popolazione ucraina". Il comandante del Battaglione russo Vostok,, sembra avere le idee molto chiare sugli sviluppi dell'Operazione militare speciale intrapresa dalo scorso 24 febbraio e in collegamento consottolinea di "e di voler adottare tutte le misure possibili per evitare una catastrofe.

"A

Mariupol

Gianluigi Nuzzi

non pensiamo di avanzare

continuiamo a combattere, la maggioranza del quartiere residenziale è sotto il nostro controllo mentre il nemico si trova nella parte industriale della città e il suo destino verrà definito in seguito - commenta nel corso del collegamento con, facendo riferimento all' acciaieria Azovstal e aggiungendo che "il presidente ha detto di cessare le operazioni militari". E ancora: "Dobbiamo mantenere i posti di blocco e oggi è il primo giorno in cui abbiamo definito le linee di demarcazione. Stiamo facendo tutto il possibile per difenderci,".

Khodakovsky ha quindi ribadito la

disponibilità

civili feriti

bambini

dell'esercito russo a offrire ogni tipo di aiuto aie ai, precisando che "non possono essere danneggiati dalle operazioni militari".

"Abbiamo dato la possibilità alle persone di lasciare il posto - prosegue - chi non è voluto andarsene, o non ha potuto farlo, purtroppo è stato danneggiato.

Stiamo molto attenti ai bambini e ai minori

, cerchiamo di aiutarli e fornire loro tutto il necessario. Ho spostato una famiglia da Mariupol, le abbiamo dato un appartamento e tutto l'aiuto possibile. Ognuno cerca di aiutare le persone che si trovano in questa difficile situazione".