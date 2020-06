Russia, doccia di disinfettante obbligatoria per chi incontra Putin

In occasione del suo 67esimo compleanno, il Presidente russo Vladimir Putin ha diffuso alcune fotografie che lo ritraggono in Siberia mentre si concede una vacanza in relax alla ricerca di funghi. Si arricchisce così la serie di immagini che ritraggono il leader del Paese in situazioni "da macho": in passato era stato immortalato sul tatami in tenuta da judoka, sul ghiaccio mentre impugnava una mazza da hockey o al poligono di tiro con in braccio un fucile da cecchino. A queste si aggiungono le rappresentazioni più popolari, come quella di Putin archeologo o la famosa fotografia che ha fatto il giro del web e che lo ritrae a torso nudo durante una battuta di pesca.