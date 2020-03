Russia, mistero sul coronavirus: pochi contagi ma si prepara un maxi ospedale

La Russia per ora è un enigma. Da quando è scoppiata l'epidemia di nuovo coronavirus, infatti, ha registrato solo pochi casi ed è riuscita ad evitare le misure draconiane adottate da Cina ed Europa. Il timore, come sempre in questi casi, è che le autorità nascondano i dati reali. Da un lato c'è la possibilità che Mosca sia stata sufficientemente veloce a introdurre misure di contenimento al virus - controlli sui cittadini cinesi a partire dal 23 gennaio, con successiva chiusura totale della frontiera, nonché sugli ingressi dalle aeree a rischio, compresa l'Europa, da fine febbraio - e, dall'altro, risultati diversi sui test dovuti a una procedura diversa, a due fasi, adottata dal laboratorio Vektor di Novosibirsk. Il premier Mikhail Mishustin ha negato che le autorità stiano "nascondendo" la realtà dei fatti. La sensazione è che l'onda del coronavirus stia montando. Alle porte di Mosca è infatti in costruzione un ospedale dedicato ai casi di Covid-19 e, sia nella capitale che nelle altre città, le misure restrittive sugli assembramenti e la frequentazione delle scuole s'inaspriscono sempre di più.