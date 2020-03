Coronavirus, Francia chiude frontiere: centinaia in fuga da Parigi

La Francia chiude le sue frontiere per evitare il diffondersi del coronavirus. Come annunciato dal presidente Emmanuel Macron, "per almeno 15 giorni i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti. Assembramenti e riunioni familiari e amici non saranno piu' permessi. Ovunque nel territorio francese, bisogna ridurre i contatti". Centinaia di persone hanno così affollato le stazioni ferroviarie di Parigi per evitare la quarantena in città.