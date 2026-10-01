"In questi 20 anni di lotta contro la sanguinosa dittatura di Putin, mi è stato chiesto spesso se fossi preoccupato per la mia incolumità. Di solito rispondevo scherzando: 'E questo servirebbe a qualcosa?'. Ora ci sono delle accuse relative a un complotto russo per un assassinio sul suolo statunitense", ha scritto Kasparov. "Ringrazio tutti coloro che hanno espresso la propria indignazione e preoccupazione. Naturalmente ci sono milioni di persone la cui vita è minacciata ogni giorno dalla Russia in Ucraina, e la vittoria dell'Ucraina rimane la migliore forma di sicurezza per me, i miei colleghi e tutta l'Europa", ha aggiunto. Kasparov assicura che "non mi fermerò e non mi nasconderò".