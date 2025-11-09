Russia, condannata "la strega di Putin": faceva riti pro-presidente

Stando ai giudici del tribunale di Ivanteyevka (Mosca), tra il 2020 e il 2023 la "strega" pro-Putin si è occupata della stesura di "Il mio nome è Polyn", un libro "finalizzato a incitare all'odio", a "umiliare la dignità" del clero ortodosso e a "minacciare e incitare alla violenza contro queste persone": conclusioni a cui la corte è arrivata dopo una "approfondita analisi forense di carattere psicologico, linguistico e religioso". Dell'opera sono state poi stampate 200 copie, messe in vendita su una piattaforma online.