Russia, attacco missilistico ad un sito militare: evacuato un villaggio
L'offensiva nella regione meridionale di Volgograd. Non ci sono state vittime civili
Mentre nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sarebbe detto pronto ad annunciare un piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia, l'Eurocamera ha dato il via libera al prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. In Italia invece la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì, 119 no e 4 astenuti.
Sul fronte della cronaca nella notte appena trascorsa si registra un attacco missilistico a un sito militare in Russia. Nuovi attacchi si sarebbero verificati anche a Kiev.
Le difese aeree russe hanno abbattuto 106 droni delle forze armate ucraine sopra le regioni russe durante la notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 106 velivoli senza pilota di tipo aeronautico ucraini", si legge nel rapporto. I caccia russi hanno abbattuto 24 UAV nella regione di Belgorod, 21 nella regione di Bryansk, 19 nella regione di Voronezh e 13 nella regione di Tambov. Altri nove droni sono stati neutralizzati nella regione di Nizhny Novgorod, cinque in Crimea, quattro sul Mar d'Azov, tre nella regione di Rostov, due nella regione di Lipetsk, uno nel territorio di Krasnodar e uno sul Mar Nero, nonché nelle regioni di Kursk, Tula, Smolensk e Volgograd.
Un attacco missilistico ha innescato un incendio nella notte di mercoledì presso un'installazione militare nel sud della Russia costringendo le autorità a evacuare gli abitanti di un villaggio vicino, ha dichiarato il governatore della regione di Volgograd. "Un incendio è scoppiato in seguito alla caduta di detriti sul terreno di un sito del Ministero della Difesa vicino al villaggio di Kotluban", ha spiegato Andrei Bocharov aggiungendo che non ci sono state vittime civili ma che gli abitanti saranno evacuati "per proteggere la popolazione dal rischio di detonazione durante lo spegnimento dell'incendio".