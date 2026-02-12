Russia, attacco missilistico ad un sito militare: evacuato un villaggio

Le difese aeree russe hanno abbattuto 106 droni delle forze armate ucraine sopra le regioni russe durante la notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 106 velivoli senza pilota di tipo aeronautico ucraini", si legge nel rapporto. I caccia russi hanno abbattuto 24 UAV nella regione di Belgorod, 21 nella regione di Bryansk, 19 nella regione di Voronezh e 13 nella regione di Tambov. Altri nove droni sono stati neutralizzati nella regione di Nizhny Novgorod, cinque in Crimea, quattro sul Mar d'Azov, tre nella regione di Rostov, due nella regione di Lipetsk, uno nel territorio di Krasnodar e uno sul Mar Nero, nonché nelle regioni di Kursk, Tula, Smolensk e Volgograd.