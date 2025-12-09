Il reporto di Reporter senza frontiere: "Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza"

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà (il 43% per la precisione) hanno perso la vita nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale. "Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", spiega l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".