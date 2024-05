Risucchiato dal motore di un aereo, un morto ad Amsterdam

La tragedia è stata vissuta in diretta da alcuni passeggeri del volo, che hanno visto l'orrenda fine della vittima. Subito dopo l'accaduto lo scalo ha posto diverse bandiere olandesi a mezz'asta davanti all'ingresso principale della struttura, mentre il Paese è sotto shock. "Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione", ha scritto la compagnia di bandiera olandese Klm in una nota, aggiungendo che "purtroppo la persona è morta". Il vettore non ha però rivelato l'identità della vittima. Restano inoltre molti punti oscuri da chiarire, a partire dalla dinamica dei fatti.