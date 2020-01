Riforma pensioni Francia, governo annuncia il ritiro del punto più controverso

Il governo francese ha annunciato il ritiro "provvisorio" di un punto dal progetto di legge per la riforma delle pensioni. Si tratta del comma che creava più problemi con i sindacati, quello relativo all'istituzione di un'età di equilibrio a 64 anni per ottenere la pensione a tasso pieno. Intanto, anche sabato, si sono registrati scontri alla manifestazione contro la riforma delle pensioni: la polizia ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni.

Il governo, si legge in una lettera del primo ministro francese Edouard Philippe inviata alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, è "disposto a ritirare" provvisoriamente l'età di equilibrio a 64 anni dal progetto di legge sulla riforma delle pensioni, pur mantenendo il principio di un'età di equilibrio. "Per dimostrare la mia fiducia nei confronti dei partner sociali - scrive Philippe ai leader sindacali - e non pregiudicare il risultato dei loro lavori sulle misure da adottare per raggiungere l'equilibrio 2027, sono disposto a ritirare dal progetto di legge la misura di breve termine che avevo proposto, consistente nel convergere gradualmente a partire dal 2022 verso un'età di equilibrio di 64 anni nel 2027".