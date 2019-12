Pensioni Francia, prosegue lo sciopero: nuovo round premier-sindacati

Quindicesimo giorno consecutivo di sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Il premier Edouard Philippe riceve nuovamente i sindacati per continuare a trattare in un contesto in cui i macchinisti sul piede di guerra rifiutano l'appello ad una tregua almeno per Natale. Nella capitale "ipercentralizzata" della Francia sono in tanti a temere di non riuscire a partire per le feste.