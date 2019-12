Francia, si dimette il commissario alle pensioni dopo le polemiche

Duro colpo per il governo in un momento di grave crisi per la Francia, paralizzata da 12 giorni per lo sciopero dei trasporti contro la riforma delle pensioni: si è dimesso il commissario Jean-Paul Delevoye. Ancora una volta, come successo per Sylvie Goulard proposta da Macron alla Commissione Ue, i riflettori hanno inquadrato zone d'ombra e il prescelto ha dovuto rinunciare. "Monsiuer Pensioni" non aveva dichiarato altri 13 incarichi.