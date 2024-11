Si rifiuta di pagare 9 sterline per un panino in aereo, l'equipaggio la fa scendere scortata dalla polizia

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: "Queste due passeggere hanno avuto comportamenti fastidiosi e spiacevoli a bordo del volo, compreso il consumo illecito di alcol che era stato acquistato nel duty free e portato a bordo. Per questo abbiamo chiesto l’intervento della polizia. Abbiamo un atteggiamento di tolleranza zero verso questi comportamenti, anche perché siamo una compagnia a misura di famiglia, e chiariamo sempre che a bordo dei nostri aerei non è consentito consumare alcolici. Per noi è importante il comfort di tutti i clienti e del nostro equipaggio, che noi supporteremo sempre in caso di comportamenti molesti o scortesi da parte di passeggeri".