Rete di pedofili in Germania, nell'inchiesta oltre 30mila sospettati

In Germania sono oltre 30mila i sospettati finiti nell'inchiesta sulla rete di pedofili partita dalla città di Bergisch Gladbach: a confermarlo è il ministro della Giustizia del Land del Nordreno-Vestfalia, Peter Bisenbach. Gli inquirenti hanno rivelato come molti di questi soggetti si scambino informazioni in alcuni forum sul web, dandosi anche consigli su come rendere accomodanti i bambini.