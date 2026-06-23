Cosa succede dopo le dimissioni di Keir Starmer? Le tempistiche, le candidature Labour e gli scenari possibili

Il successore di Starmer sarà deciso essenzialmente in due modi. Se il 16 luglio Burnham si rivelerà l'unico contendente alla guida del partito, non servirà passare dal voto dei membri. L'ex sindaco di Manchester diventerà automaticamente leader dei laburisti e primo ministro (perché nel quadro attuale i laburisti hanno la maggioranza alla Camera e, poiché il sistema politico è di tipo parlamentare, è il leader del partito di maggioranza a diventare primo ministro) tramite quella che nel Regno Unito viene definita coronation, "incoronazione". Al contrario, se il 16 luglio ci saranno altre candidature, ci sarà una sfida interna per determinare la nuova leadership del partito laburista. Nel caso di più sfidanti, il vincitore o vincitrice dell'elezione interna ottiene la maggioranza assoluta dei voti in una sfida a eliminazione. A poter votare sono i membri del partito, circa 300mila, e gli affiliati. È proprio questo il sistema che nel 2020 portò Starmer a guidare il suo schieramento. In questo scenario le tempistiche per la successione si allungherebbero. I precedenti variano e vanno dalle sei settimane ai tre mesi di tempo. Se ci saranno più candidari alla guida del Labour Party il post Starmer dovrebbe iniziare non prima di settembre.