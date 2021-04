Regno Unito, Harry e William ricordano il nonno Filippo: "Ci mancherai"

"Mi mancherà mio nonno, ma so che vorrebbe che andassimo avanti con il lavoro - ha detto il principe William -. Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo Paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia. Sono stato fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma la sua presenza duratura anche nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili".

Pubblicando una fotografia del principe Filippo con il principino George, primo figlio di William e Kate, il duca di Cambridge ha aggiunto: "Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che viene a prenderli nella sua carrozza e quelli in cui hanno potuto testare di persona il suo contagioso senso dell'avventura".

Anche Harry, arrivato nel Regno Unito per i funerali senza la moglie Meghan Markle, ha dedicato un pensiero al duca di Edimburgo. "E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente fino alla fine. Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante della regina, un militare decorato, un principe e un duca".

Il duca di Sussex ha poi aggiunto che il nonno Filippo "era autenticamente se stesso, con uno spirito molto acuto e poteva catalizzare l'attenzione di qualsiasi sala con il suo charm e anche perché non potevi mai sapere cosa avrebbe detto".