Regno Unito, i funerali del principe Filippo si terranno il 17 aprile: ci sarà anche Harry

I funerali del principe Filippo saranno celebrati sabato 17 aprile nel castello di Windsor . Lo ha annunciato Buckingham Palace. I piani per le esequie sono stati ridotti a causa della pandemia e delle linee guida sanitarie. La Regina ha approvato l'ultima versione del programma, secondo cui non ci sarà alcun accesso al pubblico. Il principe Harry ha fatto sapere che parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan .

La famiglia reale ha chiesto di non avvicinarsi al Castello per rispettare il momento e le regole di distanziamento. La breve processione sarà trasmessa in diretta tv.

Funerale reale e minuto di silenzio - "Nonostante i necessari cambiamenti, i piani rispecchiano le volontà personali del Duca di Edimburgo", ha spiegato un portavoce. Sarà un funerale reale cerimoniale, come per la Regina madre, in base al suo status reale. Il servizio presso la Saint George's Chapel inizierà alle 15 locali e sarà preceduto "da un minuto di silenzio in tutto il Paese".