Regina Elisabetta, numeri e tappe del funerale: un milione di persone a Londra

La giornata comincia alle 6:30 ora locale

(7:30 in Italia) con la chiusura dell'omaggio al feretro della sovrana a Westminster Hall, dove migliaia di persone per 4 giorni hanno fatto file lunghe chilometri e un giorno di attesa. Alle 8 si aprono le porte dell'abbazia di Westminster per l'ingresso degli ospiti prima del funerale, che comincia alle 11 dopo l'arrivo della bara della regina su una carrozza di stato usata l'ultima volta nel 1979 per il funerale dello zio del principe Filippo, Lord Mountbatten, e in precedenza per il padre della regina, Giorgio VI, nel 1952.

I membri della famiglia reale, tra cui re Carlo, i principi William e Harry, seguiranno il corteo, accompagnato da bande e onori militari

. Dopo il servizio, condotto dal decano di Westminster David Hoyle, con il sermone dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e una lettura della premier britannica Liz Truss, verso mezzogiorno sono previsti due minuti di silenzio nazionale. Il feretro sarà quindi accompagnato in una processione a piedi dall'abbazia di Westminster a Wellington Arch, all'Hyde Park Corner di Londra. Il Big Ben suonerà a intervalli di un minuto e colpi verranno sparati ogni minuto da Hyde Park. La regina consorte Camilla, Kate, Meghan e la contessa di Wessex Sophie si uniranno al corteo in auto.

La bara sarà quindi trasferita su un nuovo carro funebre per il suo ultimo viaggio al Castello di Windsor

, abitato ininterrottamente da 40 monarchi per quasi mille anni. La regina Elisabetta ne aveva fatto la sua residenza durante la pandemia di coronavirus. Anche qui previsto un corteo a piedi, con tocchi di campane e spari a salve, prima di una cerimonia alla presenza di circa 800 ospiti nella Cappella di San Giorgio, scelta dalla famiglia reale per matrimoni, battesimi e funerali. È dove Harry e Meghan si sono sposati e si sono tenuti i funerali del principe Filippo.

La bara della regina verrà quindi calata nella cripta reale

e alla sera, durante una cerimonia familiare privata, sarà sepolta insieme al suo defunto marito, il duca di Edimburgo, nella cappella commemorativa di re Giorgio VI. Sulla lastra di marmo sarà inciso "Elisabetta II 1926-2022".