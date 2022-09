Regina Elisabetta, ai funerali 500 capi di Stato | Mosca (esclusa) attacca: "Scelta immorale contro di noi"

Alla cerimonia sono stati invitati, tra gli altri, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden , già arrivato nella capitale inglese, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Grande esclusa, Mosca non ha accettato di buon grado il fatto di non essere stata invitata: "Un tentativo di strumentalizzare una tragedia nazionale a scopi geopolitici e contro il nostro Paese". Così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, ha definito la scelta di Londra.

I potenti della Terra saranno tutti presenti per dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II, tutti o quasi. Mentre Biden è già arrivato a Londra, dal parterre dei Paesi invitati alla cerimonia è stata invece esclusa, insieme solo ad Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela, la. Una decisione quella delche Mosca ha definito "profondamente immorale" e "blasfema". Lo sottolinea la Bbc rilanciando una dura dichiarazione rilasciata due giorni fa da Zakharova, che he espresso laanche attraverso i propri social. La stessa emittente britannica ha ribadito come dopo l'invasione dell'Ucraina, isiano a un livello di ostilità superiore persino a quella della Guerra Fredda.

I funerali della regina Elisabetta sono diventati occasione dinon solo per quanto riguarda i. C'è infatti un altro nome nella lista degli invitati che ha suscitato non poche critiche: quello di, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, accusato di avere ordinato l'nel consolato saudita a Istanbul.