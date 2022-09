Regina Elisabetta, uomo corre verso la bara: arrestato | La coda per salutare la sovrana arriva ormai a 24 ore

In base a quanto fa sapere Scotland Yard è stato trattenuto dagli agenti per aver violato la legge sull'ordine pubblico. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 ora locale .

L'arresto -

Secondo quanto riferito dalla polizia metropolitana un uomo si sarebbe staccato di corsa dalla fila di persone in attesa di rendere omaggio alla Regina e si sarebbe avvicinato alla bara, oltrepassando le transenne. Sarebbe anche riuscito ad afferrare con entrambe le mani il vessillo che avvolge il feretro. L'uomo è stato subito fermato e placcato a terra dagli agenti.

La coda per salutare la Regina arriva a 24 ore -

Intanto per salutare la Regina si dovrebbe attendere in coda a Westminster Hall almeno un giorno. Ildel governo britannico, infatti, ha invitato a non mettersi in viaggio a chi aveva intenzione di recarsi a Londra per l'ultimo saluto alla sovrana. La lunga fila di persone in attesa inizia dae costeggiando laa Londra arriva alla Westminster Hall. Il London Ambulance Service (LAS) ha consigliato alle persone di assicurarsi di portare con sé medicinali e indumenti adeguati durante l'attesa in fila.