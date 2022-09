Regina Elisabetta, chiusa la camera ardente: tutto pronto per i funerali solenni

Re Carlo III e il principe di Galles William hanno incontrato alcune delle persone tra la folla in fila per rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta a Westminster Hall. Il sovrano e il figlio hanno stretto mani e scambiato chiacchiere con la gente, che ha fatto la fila per tutta la notte.

Gb, Carlo III e William con la gente in attesa da ore per l'ultimo saluto alla regina

Alle 06:30 di questa mattina (07:30 ora italiana) a Westminster Hall si sono chiuse al pubblico le porte della camera ardente della Regina Elisabetta II.

Negli ultimi giorni, migliaia di persone hanno atteso per ore in fila per rendere omaggio al feretro della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni. Ai funerali di Stato della regina Elisabetta II, che chiudono 10 giorni di lutto nazionale, sono attesi in circa 2mila all'Abbazia di Westminster, inclusi 500 tra capi di Stato e di governo e dignitari, un milione di persone per le strade di Londra e milioni di spettatori in tutto il mondo.