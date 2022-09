Regina Elisabetta, Carlo sul trono: l'eterno erede è re

Nato il 14 novembre 1948 a Buckingham Palace, è il primo figlio di Elisabetta II e del principe Filippo. A 21 anni, ha ricevuto il titolo di Principe di Galles. È cresciuto insieme alla sorella, Anne (nata nel 1950) e ai suoi due fratelli Andrew (1960) ed Edward (1964), prima di partire per studiare in Scozia alla Gordondstoun School, la scuola superiore che aveva frequentato suo padre, poi in Australia a Melbourne dove ha trascorso un anno.

Filantropo e ambientalista -

Nel 1967 è entrato all'Università di Cambridge per seguire un corso di Archeologia e Antropologia e nel 1970 si è laureato, diventando così il primo membro della famiglia reale a ottenere una laurea universitaria. Seguendo la tradizione reale, Carlo ha ricevuto un addestramento militare, prima alle Royal Air Force College all'inizio degli anni '70, dove ha conseguito il titolo di pilota, poi si è unito alla Royal Navy, che ha lasciato nel 1976. Successivamente ha fondato il Prince's Trust, la più importante associazione di beneficenza da lui creata (su oltre 25), destinata ad aiutare i giovani provenienti da contesti disagiati. In totale, sponsorizza 428 enti di beneficenza.

Carlo è anche un accanito ambientalista. Ha optato per l'agricoltura biologica nella sua tenuta a Highgrove e nel 1992 ha lanciato la sua azienda, Dukey Originals, che produce marmellate, biscotti e altri prodotti biologici. Effettua attivamente campagne contro la deforestazione delle foreste tropicali attraverso la sua fondazione (Prince's Rainforest Project) dedicata a questa lotta e viaggia per il pianeta per partecipare a conferenze in merito.

Da Lady D a Camilla -

Lady Diana Spencer

Camilla Parker-Bowles

Il 29 luglio 1981, ha sposato, di soli 20 anni. Insieme hanno due figli, i principi William (1982) e Harry (1984). La coppia ha divorziato nel 1996. Un matrimonio segnato da scandali e tradimenti e soprattutto dalla relazione di Carlo con, sua fidanzata negli anni 70. A seguito della tragica morte di Diana nel 1991 e dopo il suo matrimonio con Camilla nel 2005, il principe ha dovuto fare i conti con una crescente impopolarità fra i sudditi di Sua Maestà. Anni in cui si è vociferato insistentemente di una sua abdicazione nel momento in cui sarebbe divenuto re a favore del figlio William.

Benché non sia mai stato il favorito della sua nazione, Carlo è riuscito gradualmente ad affermarsi come il degno successore di sua madre. Come anche Camilla che ha sempre tenuto un basso profilo e ha finito anche lei per farsi più che accettare dal pubblico. Proprio la regina Elisabetta, in uno storico comunicato stampa, a poche ore dallo scoccare della mezzanotte del 5 giugno scorso, che ha segnato i 70 anni di regno della monarca britannica, ha definito il futuro prossimo della corona scansando ogni dubbio: il principe Carlo sarà re e sua moglie Camilla Regina consorte. Carlo, a oltre 70 anni suonati - è stato anche soprannominato king in waiting dato il regno record della madre - ascenderà al trono, verosimilmente con il nome di Carlo III.

"Momento di grande tristezza" -

"La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia": sono le prime parole di Carlo diventato re. "So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo", ha aggiunto. "È di conforto la consapevolezza dell'affetto e del rispetto provato per la regina".