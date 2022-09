Regina Elisabetta, ecco come funziona la linea di successione

Dopo la morte della Regina Elisabetta, a diventare re è il principe 73enne Carlo.

La linea di successione al trono britannico è regolata dall'Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013 e dalla Common law. Secondo queste norme, il monarca è seguito nella successione dal suo discendente più diretto. Ecco che quindi dopo Carlo toccherebbe al principe William. Seguirebbero i figli di quest'ultimo in ordine di nascita, dunque George, Charlotte e Louis. Sesto in linea di successione è Harry.