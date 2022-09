Cos'è il piano "London Bridge", ecco come la Gran Bretagna si prepara alla morte di Elisabetta

I primi ad essere informati dell'infausta notizia saranno il premier e i principali ministri del governo, per mezzo di una parola d'ordine già concertata, che nel caso in questione è "Il London Bridge è crollato", in onore della quasi omonima celebre filastrocca per bambini.

A partire da questo momento partirà l'operazione denominata appunto "London Bridge", una meticolosa procedura che finirà solo con i. Dopo i ministri starà al Global Response Centre del Foreign Office informare i quattordici governi che riconoscono la regina come Capo di Stato, per poi fare altrettanto con gli altri 36 paesi del Commonwealth.

Per quel che riguarda il cotè informativo, non sarà laad avere l'esclusiva del primo annuncio ma la notizia sarà trasmessa all'agenziae quindi simultaneamente a tutti i media globali. Chi non possedesse televisioni, radio o smartphone potrà leggere un dispaccio che un servitore vestito rigorosamente a lutto attaccherà ai cancelli di

Le televisioni invece - che da anni effettuano regolarmente delle prove di trasmissione per affrontare l'evento - si disputeranno i principali esperti reali - alcuni sono già stati messi sotto contratto di esclusiva in attesa del momento opportuno, mentre giornali e agenzie si affretteranno a pubblicare i coccodrilli rispettosamente preparati da altrettanti anni. Quanto alle radio commerciali, le regie accenderanno in studio delle luci speciali di emergenza per avvertire i dj ai quali spetterà il compito di trasmettere musica tranquilla in attesa di passare la linea al notiziario.