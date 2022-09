Regina Elisabetta, il feretro nella cattedrale di St Giles per il saluto dei sudditi: Carlo guida il corteo funebre

Leggi Anche Regina Elisabetta, ecco chi adotterà i suoi amati corgi

La bara della regina Elisabetta resterà a St. Giles per 24 ore per poi intraprendere il viaggio verso Londra. A St. Giles ci sarà un servizio di ringraziamento di circa un'ora. Re Carlo III, che ha guidato il corteo funebre, e i suoi tre fratelli si sono diretti nella cattedrale, così come Camilla, la regina consorte, Sophie, contessa di Wessex, e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence.

La corona scozzese adagiata sul feretro di Elisabetta II -

Sul feretro della regina Elisabetta II è stata adagiata la corona di Scozia. Era stata consegnata alla sovrana dopo l'incoronazione nel 1953. E' forgiata con oro scozzese in cui sono incastonate 22 gemme preziose insieme con perle di Scozia. Ci sono stati canti in gaelico e anche due brani musicali dell'eminente compositore scozzese moderno Sir James MacMillan, nominato cavaliere dalla regina nel 2015. Nella cattedrale è stato poi recitato il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, come in occasione del matrimonio di Elisabetta con il principe Filippo nel 1947. I salmi scelti, riporta la Bbc, sembra fossero quelli che la regina era solita cantare a Crathie Kirk vicino a Balmoral.

