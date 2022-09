Regina Elisabetta, Harry saluta la nonna: "Grazia e dignità incrollabili"

Ma anche per "il suo impegno" e per essere sempre "rimasta vera". Il nipote "ribelle" si dice inoltre "per sempre grato" per quanto fatto dalla sovrana nel corso della sua vita.

"Per sempre grato per i nostri primi incontri" -

"Nonna, sebbene questa separazione finale ci porti grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento che hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti", si legge nel comunicato.

"Grazie per i tuoi validi consigli" -

"Ho molto a cuore questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali. Ci manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero. Ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo come re Carlo III", scrive ancora Harry. "Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso - aggiunge -. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi siete insieme in pace."

Il rapporto tra Harry ed Elisabetta II

era stato segnato dallo strappo dalla famiglia reale nel 2020 col trasferimento negli Usa insieme alla moglie Meghan e dalle polemiche che ne sono seguite.