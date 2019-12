Belgio, dopo le accuse di antisemitismo sui carri allegorici l'Unesco toglie al Carnevale di Aalst il titolo di Patrimonio dell'umanità Afp 1 di 5 Afp 2 di 5 Afp 3 di 5 Afp 4 di 5 Afp 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è più Patrimonio dell'umanità il Carnevale di Aalst, in Belgio. I tre giorni di festa in strada con sfilate di carri allegorici sono stati rimossi dall'Unesco dalla lista, dopo le tensioni tra l'agenzia dell'Onu e il sindaco della cittadina, Christoph D’Haese. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, infatti, aveva mosso critiche sulla presenza di note di razzismo e antisemitismo durante la manifestazione, in particolare sugli stessi carri dove il potere e il capitalismo vengono messi alla gogna con caricature di ebrei con topi e denaro. "Non siamo né antisemiti né razzisti, - è la difesa del primo cittadino, - Aalst resterà sempre la capitale della beffa e della satira".