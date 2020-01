Quattro anni fa veniva ucciso Giulio Regeni: la verità sulla sua morte è ancora a Il Cairo

Quattro anni senza verità, quattro anni senza un colpevole. Era il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, quando Giulio Regeni spariva in Egitto in circostanze misteriose. Il suo corpo fu ritrovato 9 giorni dopo con evidenti segni di tortura in un fosso alla periferia de Il Cairo, nei pressi di un luogo di prigionia dei servizi segreti egiziani. Quattro anni di indagini, depistaggi e sospetti, quattro anni di dolore per i genitori che non hanno mai smesso di chiedere giustizia. Oggi in molte città italiane si terranno manifestazioni in sua memoria.