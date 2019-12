Regeni, Fico: Egitto sappia che su verità non ci fermeremo

"Ad Al Sisi ho detto che noi non vogliamo parlare di nient'altro come Italia se non della verità su Regeni". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolineando che il presidente egiziano "deve comprendere che l'Italia non si fermerà mai. Chi pensava in Egitto che questo Paese si fosse dimenticato di Giulio Regeni si sbagliava".