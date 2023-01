Qatargate, ok all'estradizione di Silvia Panzeri: "Va consegnata al Belgio"

I giudici hanno accolto la richiesta della magistratura belga che a dicembre ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della figlia di Panzeri e della moglie Maria Colleoni . Per quest'ultima un altro collegio della Corte ha autorizzato la consegna. Le due donne, accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, sono ai domiciliari in Italia. Ora per entrambe l'ultima parola spetta alla Cassazione.

Difesa Panzeri: ha prevalso il principio di fiducia tra gli Stati "Ha prevalso il principio di reciproca fiducia tra stati dell'Unione europea rispetto al diritto di difesa. Avevamo ragioni che potevano essere condivise, e invece non sono state tenute in considerazione" Lo hanno spiegato gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli, difensori di Silvia Panzeri, commentando il via libera alla consegna al Belgio della loro assistita. I due legali hanno aggiunto che Silvia Panzeri dovrebbe essere consegnata al carcere Haren, lo stesso dove si trova l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, e che è ritenuto "meno afflittivo" rispetto a quello in cui si trovano Panzeri e il suo ex collaboratore Francesco Giorgi.

"Valuteremo il ricorso" I giudici, che hanno letto le motivazioni della loro decisione in aula, come hanno riferito gli avvocati, hanno ritenuto "tuttora esistenti" gli indizi che avevano portato a dicembre alla convalida del mandato di arresto europeo. "Valuteremo il ricorso in Cassazione - hanno concluso gli avvocati -, abbiamo cinque giorni di tempo".