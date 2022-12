Inchiesta Qatar, il Tribunale di Brescia: "Moglie e figlia di Panzeri si possono consegnare al Belgio"

La Corte d'appello di Brescia dà l'ok alla consegna al Belgio della moglie e della figlia dell' ex eurodeputato Antonio Panzeri , fermate venerdì nell'abitazione di famiglia a Calusco d'Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo e poi poste ai domiciliari. Le due donne sono accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti commessi dal 1° gennaio 2021 all'8 dicembre 2022.

Il giudice di Brescia, disponendo gli arresti domiciliari delle due donne, nel provvedimento ha scritto che "la misura è idonea a garantire la consegna alle autorità del Belgio". Nel corso dell'udienza, la moglie e la figlia di Panzeri "non hanno espresso il consenso a essere consegnate e non hanno rinunciato al principio di specialità". La Corte d'Appello bresciana ha fissato l'udienza per discutere della consegna il 19 dicembre per Colleoni e il giorno dopo per Silvia Panzeri.

Trovati 17mila euro in contanti in casa Panzeri - Contanti per una somma di 17mila euro e orologi: è quanto ha sequestrato la Guardia di Finanza di Milano perquisendo l'abitazione di Calusco d'Adda di Antonio Panzeri, nell'ambito dell'indagine su un presunto giro di mazzette e regalie da parte del Qatar e del Marocco.