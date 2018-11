Pyongyang miniaturizza la bomba atomica e lancia due missili balistici a corto raggio

La Corea del Nord afferma di aver miniaturizzato la bomba nucleare e che quindi il Paese è pronto a un attacco preventivo contro gli Usa in qualsiasi momento. La minaccia è l'ultima in ordine di tempo da quando sono iniziate le esercitazioni militari congiunte Washington-Seul , le più grandi di sempre, con quasi 320mila soldati. Secondo Yonhap, agenzia di stampa sudcoreana, Pyongyang ha anche lanciato due missili balistici a corto raggio .

I due missili sono finiti nel Mar del Giappone dopo un volo di circa 500 chilometri, a nord-est di Wonsan, città portuale nordcoreana.



Kim Jong-un: "Pronti ad attaccare se violata nostra sovranità" - "Se gli imperialisti americani violano la sovranità e il nostro diritto a esistere con armamenti nucleari, la Corea del Nord non esiterà ad assestare un attacco preventivo", ha detto il leader Kim Jong-un.



In un crescendo di toni, partito la scorsa settimana dopo le nuove sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu in risposta al test nucleare di gennaio e al lancio del razzo/satellite di febbraio, Kim ha assicurato una reazione "spietata contro i nemici".



"Testate miniaturizzate è deterrente nucleare" - Parlando in un'imprecisata riunione con gli scienziati del settore nucleare, il leader si è congratulato per gli ordigni sufficientemente piccoli da essere montati su un missile. "Le testate sono state standardizzate al punto da poter essere montate su vettori grazie alla loro miniaturizzazione - ha commentato soddisfatto Kim -. Questo può essere definito sul serio come deterrente nucleare".