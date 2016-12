Esercitazioni Usa-Seul, la Corea del Nord minaccia un attacco nucleare

L'esercitazione, battezzata "Key Resolve" e "Foal Eagle", vede impegnati 15mila militari statunitensi e 30mila sudcoreani, suddivisi in numerose brigate da combattimento. A supporto, una portaerei e alcuni sottomarini a propulsione nucleare.



"Le esercitazioni militari congiunte organizzate dai nemici sono percepite come non celate manovre di guerra nucleare volte a minare la nostra sovranità", si legge in un comunicato diffuso dalla Corea del Nord.



Non si tratta delle prime minacce. Già dopo il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu su nuove sanzioni contro Pyongyang, il leader Kim Jong-un aveva avvertito i suoi ufficiali: "Dobbiamo essere pronti, in qualunque momento, a utilizzare il nostro arsenale nucleare".



La reazione di Mosca - Le dichiarazioni di Pyongyang sono state commentate anche da Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito: "L'evolversi della situazione nella penisola coreana e nei suoi dintorni è fonte di crescente preoccupazioni". Poi ha però aggiunto: "La Corea del Nord, che si definisce un diretto obiettivo delle attività militari congiunte tra la Corea del Sud e gli Usa, non può che avere una legittima preoccupazione per la sua sicurezza: la Russia ha ribadito più volte la sua contrarietà a questo tipo di pressioni politiche e militari su Pyongyang".