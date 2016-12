Kim Jong-un: "Nucleare pronto a uso" Sale l'allerta in Usa e Corea del Sud

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato che il dispositivo nucleare del Paese venga reso pronto per l'uso in qualsiasi momento . Lo riferisce la Cnn. La stesse informazioni vengono diffuse anche dall' agenzia sudcoreana Yonhap . A inizio anno la Corea del Nord aveva testato una bomba a idrogeno . Ma la notizia non era mai stata accertata con sicurezza.

Il Pentagono segue con attenzione gli sviluppi della Corea del Nord e chiede a Pyongyang di "evitare provocazioni".



Via a negoziato per sistemi anti-missile Thaad - Corea del Sud e Stati Uniti hanno intanto lanciato il gruppo di lavoro congiunto che dovrà negoziare lo schieramento dei sistemi anti-missile Usa Thaad in risposta alla crescente minaccia nucleare e balistica di Pyongyang. I Terminal High Altitude Area Defense sono sistemi altamente tecnologici capaci di intercettare missili anche fuori dall'atmosfera. Cina e Russia hanno manifestato forte disappunto sul loro schieramento in Corea del Sud a causa "di timori ai rispettivi interessi strategici". Seul, da parte sua, ha ribattuto che l'obiettivo è solo la Corea del Nord.