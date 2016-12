Un test nucleare nella Corea del Nord Esplode una bomba atomica

"La Corea del Nord - affermano fonti ufficiali - ha elevato la propria potenza nucleare al livello successivo", attraverso un'arma per difendersi contro gli Stati Uniti e gli altri suoi nemici. La nota afferma che il test è stato un "perfetto successo". "Abbiamo effettuato con successo un test nucleare per difenderci dagli Stati Uniti". In questo modo le autorità nordcoreane hanno annunciato in un comunicato ufficiale di aver testato per la prima volta una bomba atomica, secondo la Cnn. Il via libera al test, prosegue la nota, è stato dato dal leader Kim Jong-Un "il 3 gennaio".



Il test sarà un forte incentivo per nuove sanzioni contro la Corea del Nord da parte dell'Onu e peggiorerà le già cattive relazioni del Paese con i suoi vicini. Non a caso il capo dell'Organizzazione dell'Onu per il Trattato sul bando dei test nucleari, Lessina Zerbo, ha subito detto che il test di una bomba, anche se non all'idrogeno, da parte della Corea del Nord, sarebbe una violazione del Trattato e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Zerbo ha precisato che le norme contro i test atomici sono state rispettate da 183 Paesi dal 1996 e ha invitato Pyongyang a evitare altri esperimenti e ad aderire al trattato.



Nato: "Stop test nucleari" - La Germania ha annunciato che convocherà l'ambasciatore della Corea del Nord, dopo che Pyongyang ha affermato di aver testato con successo una bomba nucleare. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Berlino, mentre la Nato è intervenuta per condannare il test. "Chiedo alla Corea del Nord - ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg - di rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali".



Mosca: non aumentare la tensione - La Russia chiede alle parti coinvolte di "mostrare moderazione" e di non fare nessuna "mossa" che possa "aumentare la tensione nella regione". Così commenta quanto accaduto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta la Tass. Mosca ribadisce inoltre la sua posizione, secondo la quale le divergenze nella penisola coreana vanno "affrontate per via diplomatica" nel quadro del "processo negoziale".



In attesa di avere ogni dettaglio, è stato comunque convocato un Consiglio di sicurezza dell'Onu "a porte chiuse". Lo riferisce un funzionario delle Nazioni unite alla Cnn.



Pyongyang ha già alcune rudimentali bombe nucleari. Nel 2012 ha detto di aver mandato nello spazio un satellite con un missile pluristadio. Secondo gli esperti, questo missile potrebbe essere utilizzato anche per il trasporto a lungo raggio di testate nucleari.