Putin: "L'uccisione di Soleimani rischia di aggravare la situazione in Medio Oriente"

L'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad rischia di "aggravare la situazione" in Medio Oriente . Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin , dopo un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Poco prima Donald Trump aveva affermato che Soleimani "era responsabile della morte di milioni di persone, incluso l'elevato numero di manifestanti uccisi di recente in Iran".

Trump: "Soleimani doveva essere ucciso anni fa" - Secondo Trump, infatti, Soleimani "ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo e stava complottando per ucciderne molti altri". Il presidente Usa ha dunque esultato su Twitter per la sua morte: "Doveva essere fatto fuori molti anni fa!", ha scritto.

Macron: "Evitare escalation" - I commenti internazionali, invece, sono un unico coro che invita ad abbassare i toni e a considerare i pericoli di un'eventuale evoluzione della situazione mediorientale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito la necessità di "evitare una nuova pericolosa escalation" e ha lanciato un appello alla "moderazione".

Invito alla moderazione da parte dell'Onu - Dell'attacco americano avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Baghdad ha parlato anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Questo è un momento in cui i leader devono esercitare la massima moderazione, il mondo non può permettersi un'altra guerra nel Golfo", ha fatto sapere in una nota. Guterres ha "costantemente sostenuto la necessità di una de-escalation nel Golfo" ed è "profondamente preoccupato per la recente escalation".

Cina: "No all'uso della forza" - L'invito alla calma arriva anche dalla Cina. Pechino, infatti, ha esortato tutte le parti in causa, in particolare gli Stati Uniti, a mantenere la calma e la moderazione per evitare di intensificare ulteriormente le attuali tensioni nel Golfo. "La Cina si è sempre opposta all'uso della forza nei rapporti internazionali e ha insistito sul fatto che tutte le parti dovrebbero attenersi agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alle norme di base che regolano le relazioni internazionali", ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, che ha inoltre invitato a rispettare la "sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Iraq".

Mogherini: "Prevalga la saggezza" - Sulla stessa linea è anche Federica Mogherini. "Un'escalation estremamente pericolosa nel Medio Oriente. Spero che prevarranno quelli che credono ancora nella saggezza e nella razionalità, che verranno preservati alcuni dei risultati diplomatici del passato e che si eviterà un confronto su vasta scala", ha scritto su Twitter l'ex Alto rappresentante Ue nella commissione Juncker.