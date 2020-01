Quando Trump accusava: "Obama attaccherà l'Iran per vincere le elezioni"

L'attacco di Donald Trump all'Iran arriva a pochi mesi dalle elezioni, in un momento molto delicato per il tycoon, alle prese con il calo nei sondaggi, l'impeachment e il nodo Pyongyang. E, guarda caso, sui social si è scatenata la corsa a ritwittare i post del tycoon che, alla vigilia delle consultazioni che avrebbero dato il secondo mandato a Obama, accusò l'allora presidente di voler cominciare una guerra contro Teheran proprio per riconquistaresi la fiducia degli americani. Si comincia il 14 novembre 2011: "Barack Obama attaccherà l'Iran in un futuro non molto lontano perché questo lo aiuterà a vincere le elezioni". E ancora, due giorni dopo: "Obama attaccherà l'Iran". Trump torna a tuonare il 17 gennaio del 2012 con questo post: "Barack Obama attaccherà l'Iran per essere rieletto". E ancora: "L'ho sempre detto - twitta il 16 agosto 2012 - Barack Obama attaccherà l'Iran, in qualche modo, prima delle elezioni". Il 25 settembre 2013: "Ricordate che l'ho già detto: Obama un giorno o l'altro attaccherà l'Iran per mostrare quanto lui sia forte". E infine, l'11 novembre 2013: "Ricordate che io ho previsto molto tempo fa che il presidente Obama attaccherà l'Iran per la sua assoluta incapacità diplomatica di negoziare".