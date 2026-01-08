Proteste in Iran: blackout di Internet a Teheran e in altre città

L'ente di controllo online Netblocks segnalato su X un blackout di Internet a Teheran e in molte città del'Iran. "L'evento segue una serie di crescenti misure di censura digitale che prendono di mira le proteste in tutto il Paese e ostacolano il diritto del pubblico a comunicare in un momento critico", afferma il gruppo sui social. Non è la prima volta che il regime degli ayatollah ricorre a questo mezzo per rendere più difficile la comunicazione tra i protestanti e per impedire la diffusione all'estero di ciò che accade veramente nel Paese.