Ex professore di Cambridge trovato morto, si era dimesso dopo le accuse di plagio

Cofnas non è insomma proprio uno stinco di santo ma va riconosciuto che le sue accuse potrebbero avere un qualche fondamento. Non a caso anche media autorevoli come la BBC si erano messi a scartabellare nel passato di Arday per capire quanto ci fosse di vero dietro le illazioni. In breve tutti parlavano del caso e l'uomo al centro del ciclo non poteva più esimersi dal dover fornire un alibi. Doveva scagionarsi dalle accuse e, questo va detto, non ci era riuscito poi troppo bene. In un’intervista data al Times a fine luglio aveva per esempio ammesso alcuni errori nei suoi primi lavori, attribuendoli tuttavia solo al proprio autismo. "Stiamo parlando di mondo accademico. Non ho ucciso nessuno. Credo che la crudeltà che ho subito e il fatto di essere stato dipinto come un bugiardo e un mitomane siano assolutamente inaccettabili", si lamentava il professore nella medesima occasione. Ma l'opinione pubblica non sembrava accontentarsi di queste parole e del suo tentativo di mettere tutto in una differente prospettiva. Dopo che l'Università di Glasgow aveva annunciato l'avvio di una completa revisione del lavoro accademico svolto da Arday in Scozia, seguita dagli altri atenei dove il professore aveva esercitato il suo ruolo, per il docente non c'erà più altra scelta. Mentre Cambridge annunciava di rivedere i criteri delle nomine dei docenti a causa del caso, Jason faceva un passo indietro, rassegnando le proprie dimissioni. Gli amici lo descrivevano come emotivamente svuotato dopo che ogni posto di lavoro aveva iniziato a fare indagini e inchieste interne sulla sua persona. In pochi mesi Arday era passato da "next big thing" del mondo accademico, l'eroe di ispirazione per migliaia di persone, a impostore da condannare alla gogna mediatica. Un peso che una persona fragile come lui non poteva reggere.