Stando alle prime indagini, il 14enne era uno studente adolescente della nona classe. Avrebbe sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco: lo scrive il Guardian precisando che si tratta della seconda aggressione armata in una scuola in Thailandia dopo quella dello scorso febbraio nel sud del Paese in cui un insegnante è morto e uno studente è rimasto ferito. Un insegnante della scuola ha affermato che era "un bravo ragazzo con un buon rendimento scolastico" e che non era noto per essere aggressivo.