Al Welfen-Gymnasium di Schongau

Germania, arrestato 16enne autore della sparatoria in un liceo in Baviera: gravi due ragazze

Il numero dei feriti è in fase di accertamento, così come le loro condizioni 

08 Lug 2026 - 15:24
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Dal Web

© Dal Web

Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente un liceo in Baviera, a Schongau. Secondo quanto emerso da fonti di polizia diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, "la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni". Lo ha comunicato la polizia bavarese.

Google Preferred Site

Due ragazze gravemente ferite

 Stando a quanto riportato dalla polizia, "due ragazze sono rimaste gravemente ferite". Secondo Bild, chi indaga non esclude che si sia trattato di un caso di "Amoklauf", come si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. Secondo le prime informazioni trapelate, il numero dei feriti sarebbe "a una cifra", quindi non arriverebbe a dieci. Schongau è un piccolo comune da 12 mila abitanti nell'ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
germania
baviera
sparatoria

Sullo stesso tema