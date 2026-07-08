Germania, arrestato 16enne autore della sparatoria in un liceo in Baviera: gravi due ragazze

Stando a quanto riportato dalla polizia, "due ragazze sono rimaste gravemente ferite". Secondo Bild, chi indaga non esclude che si sia trattato di un caso di "Amoklauf", come si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. Secondo le prime informazioni trapelate, il numero dei feriti sarebbe "a una cifra", quindi non arriverebbe a dieci. Schongau è un piccolo comune da 12 mila abitanti nell'ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti.