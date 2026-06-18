L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 - ora locale - all'interno del parco privato del Johnson Zoo, celebre per le sue oltre 100 specie di animali esotici tra cui leoni africani, tigri del Bengala e coccodrilli. Non è al momento chiaro cosa abbia spinto l'uomo a un tale gesto. Anche perché, secondo gli inquirenti, l'uomo arrestato e il bambino "non si conoscevano". Come è possibile constatare da alcune foto postate dallo zoo sui social media, la "gabbia" dei coccodrilli è in realtà una stalla per bestiame riconvertita e sorge un paio di metri al di sotto di una passerella. Probabile dunque che il 30enne si sia limitato a sollevare il bimbo oltre il parapetto, lasciandolo poi cadere forse in un raptus. Non è ancora stata resa nota l'identità del 30enne arrestato: si sa che è originario del Norfolk, sulla costa est del Centro Inghilterra.