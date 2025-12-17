Prof del Mit ucciso a colpi d'arma da fuoco in casa vicino a Boston

Un professore del Massachusetts Institute of Technology (Mit) è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione, secondo quanto riportato dai media statunitensi. La vittima è Nuno F.G. Loureiro, 47 anni, di origini portoghesi, trovato lunedì sera nella casa situata nel sobborgo residenziale di Brookline, nell'area di Boston. Loureiro è stato trasportato in ospedale con ferite provocate da arma da fuoco ed è stato dichiarato morto martedì, come comunicato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Norfolk. Lo stesso ufficio ha reso noto di aver aperto un'indagine per omicidio.